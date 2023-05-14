استدعاء روان عليان لسماع أقوالها فى تعريض حياة ابنتها للخطر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، استدعاء الفنانة روان عليان؛ لسماع أقوالها بشأن تعريض حياة ابنتها للخطر عقب سماع أقوال محامي الدفاع عنها.

وتقدم الدفاع عن والد الطفلة ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 13593 لسنة 2023 عرائض النائب العام، والذي قيد برقم 915 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان، يتهم روان عليان، نجمة أراب أيدول، بتعريض حياة ابنتهما للخطر.

وتبين قيام سامر سمير، فلسطيني الجنسية، بالتقدم بالبلاغ ضد الفنانة روان عليان، والذي كشف عن أن روان حسين عبدالقادر فرحات عليان، فلسطينية الأصل ثم تجنست بالجنسية المصرية في عام 2012- بتاريخ 2 أكتوبر 2018 تم استصدار ضد المُبلغ ضدها أمر وقتي برقم 708 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر، بمنع ابنته الصغيرة مايا سامر سمير من السفر خارج جمهورية مصر العربية، وتم تسليم الأمر الوقتي للمُبلغ ضدها لتنفيذه وإعمال مقتضاه في ذات الشهر، ولا زال هذا الأمر الوقتي ساريا حتى الآن ولم يتم إلغاؤه ولم يزل سببه سواء بحكم قضائي أو بتظلم، وتم رفض آخر تظلم للفنانة روان عليان المبلغ ضدها الأولى بشأن هذا الأمر الوقتي بموجب الحكم القضائي رقم 2386 لسنة 2021 أسرة مدينة نصر، والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن المبلغ فوجئ بقيام المبلغ ضدها الأولى بالسفر بالصغيرة مايا سامر سمير إلى دولة الإمارات بالمخالفة للأمر الوقتي رقم 708 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر سالف البيان، ودون موافقة المبلغ.