أخبار فاتتك| سبب غلق هرم خوفو.. وتفاصيل أول صندوق استثمار في الذهب

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شملت السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

سيد رجب يطرح الإعلان الرسمى لفيلم "19 ب".. (فيديو)

طرح القائمون على فيلم "19 ب" للنجم سيد رجب، الإعلان الرسمي للفيلم، تمهيدا لعرضه خلال أيام فى صالات السينما، وتحديدا بدءا من يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري.

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على جمعة يوجه رسالة للزوجة التى تضغط على زوجها بحرمانه من حقه الشرعى

وجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، رسالة إلى الزوجة التي تضغط على زوجها بحرمانه من حقه الشرعي، قائلا:

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تفاصيل انطلاق أول صندوق استثمار للذهب فى مصر.. اليوم

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن تفاصيل انطلاق اليوم الأحد 14 مايو.

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سان جيرمان يقترب من لقب الدورى الفرنسى وأجاكسيو يهبط رسميًا للدرجة الثانية

اقترب باريس سان جيرمان خطوة جديدة ومهمة من الحفاظ على لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الساحق 5/ صفر على أجاكسيو، في المرحلة الـ35 من المسابقة.

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"التحرير الفلسطينية": نشكر القاهرة على جهودها للتوصل لاتفاق التهدئة مع الاحتلال

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باتفاق التهدئة ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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لأول مرة منذ 20 عامًا.. "الآثار" تكشف سبب غلق هرم خوفو

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، و عن تفاصيل غلق هرم خوفو للصيانة.

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