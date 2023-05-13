"التحرير الفلسطينية": نشكر القاهرة على جهودها للتوصل لاتفاق التهدئة مع الاحتلال

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم السبت، باتفاق التهدئة ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الشيخ: “نتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق”.

وتابع: "كما نشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمجد لشعبنا".

ونجحت مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب ساعات طويلة من المباحثات بذلت فيها القاهرة مجهودا كبيرا بين الجانبين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه برعاية مصرية، حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة نحو 150 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير 51 وحدة سكنية بصورة كلية، وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية، منها نحو 50 وحدة باتت غير صالحة للسكن، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.