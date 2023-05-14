على جمعة يوجه رسالة للزوجة التى تضغط على زوجها بحرمانه من حقه الشرعى

وجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، رسالة إلى الزوجة التي تضغط على زوجها بحرمانه من حقه الشرعي، قائلا: "إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى الزوجة عن فعل هذا، والتلاعب في هذه المنطقة الحساسة، ويجب على الزوجة ألا تتخذ من هذه العلاقة منطقة للتلاعب".

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقائه ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أنه يمكن للزوجة أن تتدلل على زوجها بأي طريقة أخرى، لكن تعمدها لحرمان وجها من حقه الشرعي سيعود عليها بما لا ترضاه، حيث إنه من الممكن أن يتزوج الزوج على زوجته في هذه الحالة.

وأوضح أن النبي عليه السلام، أن لعن من تفعل هذا الشيء، لافتا إلى أنه عندما يتم لعن النبي عليه السلام لفعل ما، فهذا الفعل يعتبر كبيرة من الكبائر.

كما حذر الدكتور علي جمعة، من اللعب بالـأطفال في حالة حدوث خصام بين الزوجين، فلا يجب أن يستخدم أي منهما الأولاد كسلاح لكيد الطرف الآخر.