سيد رجب يطرح الإعلان الرسمى لفيلم "19 ب".. (فيديو)

طرح القائمون على فيلم "19 ب" للنجم سيد رجب، الإعلان الرسمي للفيلم، تمهيدا لعرضه خلال أيام فى صالات السينما، وتحديدا بدءا من يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري، وذلك بعد أيام من جولة الفيلم في المهرجانات الدولية التي بدأها منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر مع عروض أخرى في مهرجانات سينمائية دولية في كل من السويد والمغرب والعديد من الدول الأخرى.

من جانبه طرح سيد رجب، الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: “فيلم 19ب، لأحمد عبدالله السيد، بدءا من 31 مايو فى صالات السينما المصرية”.

وبمجرد نشر رجب للإعلان سرعان ما أنهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه مهنئينه ومنتظرين عرض الفيلم، وفى نفس الوقت نشر باقى الفنانين المشاركين في البطولة، وكذلك صناع العمل، البوستر الرسمي للفيلم على السوشيال ميديا.

تفاصيل أحداث فيلم 19ب

تدور أحداث فيلم 19ب، حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال وصناع فيلم 19ب

ويقوم ببطولة الفيلم بجانب النجم سيد رجب، كلا من الفنانين أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

يذكر أن فيلم «١٩ ب»، حصد ثلاث جوائز خلال منافسته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بالدورة الـ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إذ حصد جائزة الاتحاد الدولى للنقاد «الفيبرسى»، وجائزة أفضل فيلم عربى، وجائزة هنرى بركات لأفضل إسهام فنى، وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

https://fb.watch/kvHU5dKsuj/?mibextid=Nif5oz