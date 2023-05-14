لأول مرة منذ 20 عاما.. "الآثار" تكشف سبب غلق هرم خوفو

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل غلق هرم خوفو للصيانة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "هرم خوفو لم يخضع للصيانة والترميم منذ أكثر من 20 سنة"، موضحًا: "وما سيحدث صيانة دورية".

وأضاف: "نقوم بعمل الصيانة الدورية لهرمي خفرع ومنقرع بالتبادل، ولم توجد أي نوع من التساؤل".

وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الصيانة لإزالة الرطوبة وأي أملاح قد تترسب على جسم الجدران.

وتابع: "كثافة الزيارات للداخل تؤدي لتراكم البخار الناتج عن عملية التنفس وهو ما يتسبب في ترسيب رطوبة على الجدران وأملاح، لذلك لابد من عمليات الصيانة والتنيظف"، لافتًا إلى أن الصيانة تأخذ شهرًا، وفي نفس الوقت هرمي خفرع ومنقرع متاحيين للزيارة.