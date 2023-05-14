الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سان جيرمان يقترب من لقب الدورى الفرنسى وأجاكسيو يهبط رسميا للدرجة الثانية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وأجاكسيو

اقترب باريس سان جيرمان خطوة جديدة ومهمة من الحفاظ على لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الساحق 5 / صفر على أجاكسيو، في المرحلة الـ35 من المسابقة.

وعلى استاد "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، حقق باريس سان جيرمان انتصارًا كبيرًا على ضيفه أجاكسيو بخماسية نظيفة ليكون الانتصار الثاني له على التوالي في المسابقة.

وعزز سان جيرمان صدارته للمسابقة رافعا رصيده إلى 81 نقطة بفارق ست نقاط أمام لانس قبل المراحل الثلاثة الأخيرة من المسابقة هذا الموسم، وتجمد رصيد أجاكسيو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بغض النظر عن نتائج المراحل الثلاثة المتبقية من المسابقة.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فابيان رويز وأشرف حكيمي في الدقيقتين 22 و33،

وفي الشوط الثاني، عزز سان جيرمان انتصاره بثلاثة أهداف أخرى سجلها كيليان مبابي في الدقيقتين 47 و54 ومحمد يوسف لاعب أجاكسيو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73.

وشهدت الدقيقة 77 من المباراة طرد حكيمي من صفوف سان جيرمان، وتبعه طرد توماس مانجاني لاعب أجاكسيو في الدقيقة 80.

ويرافق أجاكسيو فريق آنجيه في رحلة الهبوط للدرجة الثانية؛ حيث هبط أجاكسيو فعليا قبل مباريات هذه الجولة.

باريس سان جيرمان أجاكسيو الفرنسي الدوري الفرنسي

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