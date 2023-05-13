السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| ماليزيا تدرس تبادل السلع مع مصر.. والزمالك يواجه الإسماعيلي اليوم

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

وزير المالية من الحدث

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزي، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي.. للمزيد اضغط هنا.

"اختراق" يكشف معلومات عن 237 ألف مسؤول أمريكي

اختراق

تعرضت وزارة النقل الأميركية لعملية تسلل إلكتروني تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفاً من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.. للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلي في موقعة نارية بالدوري

الزمالك والاسماعيلى

يحل الزمالك ضيفا على فريق الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز.. للمزيد اضغط هنا.

رياح وارتفاع الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.. للمزيد اضغط هنا.

دراسة: الضحك مفيد جدًا فى علاج آلام العظام

الضحك

استعرض برنامج "8 الصبح" دراسة جديدة ترصد أهمية الضحك وتأثيره على الصحة النفسية وصحة القلب، لكن الجديد في الدراسة أنه له علاقة بالمفاصل.. للمزيد اضغط  هنا.

بدء تقديم العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاص

الجامعات الأهلية

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة اليوم السبت، في تلقي طلبات الالتحاق من الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا.. للمزيد اضغط هنا.

استئناف المحادثات بين الأطراف السودانية.. ودعوة "البرهان" لحضور القمة العربية

البرهان

قال دبلوماسي سعودي كبير إن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان سيستأنفان المحادثات غدًا الأحد.. للمزيد اضغط هنا.

ماليزيا مصر اختراق الزمالك الإسماعلي الزمالك يواجه الإسماعلي حالة الطقس السودان أوكرانيا روسيا الأطراف السودانية البرهان

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

ضبط "حشيش" بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)