أخبار الظهيرة| ماليزيا تدرس تبادل السلع مع مصر.. والزمالك يواجه الإسماعيلي اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزي، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي.. للمزيد اضغط هنا.

"اختراق" يكشف معلومات عن 237 ألف مسؤول أمريكي

تعرضت وزارة النقل الأميركية لعملية تسلل إلكتروني تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفاً من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.. للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلي في موقعة نارية بالدوري

يحل الزمالك ضيفا على فريق الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز.. للمزيد اضغط هنا.

رياح وارتفاع الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.. للمزيد اضغط هنا.

دراسة: الضحك مفيد جدًا فى علاج آلام العظام

استعرض برنامج "8 الصبح" دراسة جديدة ترصد أهمية الضحك وتأثيره على الصحة النفسية وصحة القلب، لكن الجديد في الدراسة أنه له علاقة بالمفاصل.. للمزيد اضغط هنا.

بدء تقديم العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاص

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة اليوم السبت، في تلقي طلبات الالتحاق من الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا.. للمزيد اضغط هنا.

استئناف المحادثات بين الأطراف السودانية.. ودعوة "البرهان" لحضور القمة العربية

قال دبلوماسي سعودي كبير إن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان سيستأنفان المحادثات غدًا الأحد.. للمزيد اضغط هنا.