السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استئناف المحادثات بين الأطراف السودانية.. ودعوة "البرهان" لحضور القمة العربية

البرهان
البرهان

قال دبلوماسي سعودي كبير إن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان سيستأنفان المحادثات غدًا الأحد، حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المناطق المدنية.
وأشار الدبلوماسي، اليوم السبت، إلى أن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.

كما دعت السعودية رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بجدة في 19 مايو الجاري.

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ترحيب مصر بالتوقيع على "إعلان جدة" بشأن السودان يتصدر اهتمامات الصحف

السودان سعودي الجيش السوداني الدعم السريع جدة البرهان

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