السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ترحيب مصر بالتوقيع على "إعلان جدة" بشأن السودان يتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدر ترحيب مصر بالتوقيع على إعلان جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.

وتحت عنوان "مصر ترحب بالتوقيع على إعلان جدة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع"، ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن جمهورية مصر العربية رحبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة، باعتباره خطوة مهمة تسهم في توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السوداني الشقيق، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.

وأضافت الصحيفة أن مصر أعربت عن تطلعها لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار، بما يسهم في إخراج السودان من محنته، واستعادة الشعب السوداني الشقيق لحقه في أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن مصر أشادت بالجهود المقدرة التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة في جولة المحادثات، والتي تؤكد أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في السودان في أسرع وقت.

وتحت عنوان "انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني غداً"، ذكرت الصحيفة أن الجلسات النقاشية للحوار الوطني تنطلق غدا بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر وفق الجدول المحدد من مجلس أمناء الحوار الوطني الذي حدد في جلسته الرابعة والعشرين، أن خطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع ستعقد بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
وأضافت "أخبار اليوم" أنه سيتم تخصيص لكل محور يوم للنقاش، ومن الممكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد لكل جلسة ثلاث ساعات.

بينما نقلت صحيفة "الأهرام" كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، خلال مشاركتها في حوار محافظي البنك الإسلامي بجدة، والتي أكدت خلالها أن الحكومة اتخذت سياسات قصيرة المدى، وإجراءات عاجلة، للتخفيف من آثار الأزمات.
ونوهتا الصحيفة، بأن الوزيرة أكدت أن مصر تدرك جيدا أن الوضع السائد يتطلب تنشيط الجهود، لمعالجة الاختناقات والقضايا الهيكلية في الاقتصاد، وأن الأزمات تولد دائما فرصا للدول من أجل إعادة تشكيل واقع جديد أفضل للأجيال القادمة.
وأضافت الصحيفة، أن الوزيرة أوضحت أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية منذ عام 2021 يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وأن حجر الزاوية في المشروع هو المحور الخاص بتعزيز فعالية ومرونة سوق العمل من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني.

وعالميا.. وتحت عنوان (‫"نتنياهو يؤكد استمرار الغارات.. ‫وارتفاع ضحايا العدوان إلى 34 شهيدا"، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو أعلن استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، عقب الاجتماع الأمني الذي عقد أمس برئاسته، لافتا إلى أن الحملة على القطاع ستستمر إذا لزم ذلك، ومشيدًا بما وصفها بـ "الإنجازات التي حققتها العملية".‬
وأضافت الصحيفة أن مصادر فلسطينية أعلنت استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، عصر أمس، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية في بناية مكونة من 7 طوابق في حي النصر المكتظ وسط قطاع غزة؛ مما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران بكثافة بداخلها.
وأشارت "الأهرام"، إلى أن أنباء تحدثت عن أن المستهدف في الاغتيال عضو المجلس العسكري في سرايا القدس ومسئول العمليات إياد الحسني (أبو أنس)، بالإضافة إلى مرافقه محمد عبد العال.
وأكدت المصادر الطبية أن بين الجرحى أطفالا ونساء، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 34 شهيدا.

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