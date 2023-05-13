اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعلي في موقعة نارية بالدوري

يحل الزمالك ضيفا على فريق الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز .

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين حيث يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، ويسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث الزمالك للاستمرار في المنافسة على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، والإسماعيلي للابتعاد عن شبح الهبوط.

قائمة الزمالك لمواجهة الاسمماعيلي في الدورى

حشد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك 20 لاعبا لمواجهة الاسماعيلى، وشملت قائمة الفارس الأبيض كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي بالدوري

فيما تشهد قائمة الزمالك غياب عدد كبير من اللاعبين أمثال محمد عواد لأسباب فنية، ومحمد عبد الغني لإجهاد في العضلة الخلفية، وحمزة المثلوثي وعماد نبيل دزوجا للايقاف، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبدالله جمعه وعمر جابر وعمرو السيسى وناصر منسى للتأهيل

في المقابل يفتقد الإسماعيلي جهود محمد حسن للإيقاف، بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، وسيدفع حمزة الجمل بمحمد مخلوف أو عماد حمدي بدلا منه للعب بجوار الإيفواري سيرجي أكا. ويعاني الإسماعيلي من تراجع نتائجه، أمام المصري في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة وأمام بيراميدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر للدوري، والفارق بينه وبين البنك الأهلي الذي يحتل المركز السادس عشر نقطة واحدة، والفوز على الزمالك يزيد الفارق إلى 4 نقاط لصالح الدراويش.