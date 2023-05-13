بدء تقديم العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة اليوم السبت، في تلقي طلبات اللالنحاق من الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، ويتم التقديم مباشرة إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، حيث يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسي الحالي (2022/2023) وشهادة بالمقررات التى درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وفي حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدمًا، وعلى الطلاب الراغبين في التحويل تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء الدراسة في دول روسيا وأوكرانيا والسودان حتى العام الدراسي 2022/2023 بكافة طرق الإثبات.

كما أن الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة).

ومن الجامعات التي أعلنت فتح باب التقد لها، حامعة حلوان الأهلية، المنصورة الأهلية، المصرية الصينية، النيل الأهلية، أسيوط الأهلية، المنيا الأهلية، الأهرام الكندية، الجلالة الأهلية، العلمين الأهلية، وعدة جامعات أخرى.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الشروط والقواعد اللازمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وتضمنت:

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من السبت القادم الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023،إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، علي أن يكون القبول بأولوية التقدم.

2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.

4. السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لابد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

8 لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

الأوراق المطلوبة من الطلاب تقديمها إلكترونيا: -

صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية. - إثبات الإقامة بشتى الطرق.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- المحتوى العلمي الذى درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل ملعب.

- تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

-في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

- في حال لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من إضافة امتحان تحديد مستوى بالإضافة إلى المقاصة؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

- على الجامعة الانتهاء من أعمال المقاصة في خلال 48 ساعة وعلى المجلس الأعلى الرد على استفسار الجامعة عن المعادلة في خلال 48 ساعة أخرى.

- ورود رد إيجابي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة استكمال إجراءات القبول، وإجراءات المقاصة.

- في حال ورود رد سلبي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة المُستقبلة تعليق إجراءات قبوله (Hold) لحين اجتيازه الامتحان، وتحديد المستوى.

