دراسة: الضحك مفيد جدًا في علاج آلالام العظام

استعرض برنامج "8 الصبح" دراسة جديدة ترصد أهمية الضحك وتأثيره على الصحة النفسية وصحة القلب، لكن الجديد في الدراسة أنه له علاقة بالمفاصل.

وأشار البرنامج المُذاع على قناة "dmc"، إلى أن الدراسة تشير إلى أن الضحك مفيد جدًا في علاج آلالام المفاصل والعظام بشكل عام.

وأوضحت الدراسة أنه عندما يضحك الإنسان يفرز الجسم هرمونات تضبط مستوى السكر، وبالتالي فهو يسهم في علاج آلالام العظام.

كما أشارت الدراسة إلى أن الضحك مفيد جدًا في خفض مستويات السكر، ما ينعكس إيجابيًا على صحة الجسم بشكل عام، لافتة أنه يجب أن نتغاضى عن الضغوط الحياتية التي نتعرض لها باستمرار والتغلب عليها.