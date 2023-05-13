السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| وائل جمعة ينتقد لاعبى الأهلى وشاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأحداث التي شملت السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

وائل جمعة ينتقد لاعبى الأهلي رغم الفوز الكبير على الترجي

وائل جمعة

تحدث وائل جمعة، مدافع الأهلي الأسبق، عن فوز المارد الأحمر على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

في أقل من 24 ساعة.. الجسمي يحصد نصف مليون مشاهدة بـ"يا خبر"

الجسمي

نجح المطرب الإماراتي حسين الجسمي في حصد نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه أحدث أغنياته "يا خبر" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

خبير فى أمن المعلومات: غيروا كلمة سر الـ"فيسبوك" فورًا

الفيس بوك

كشف المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، أن المشكلة التى حدثت على تطبيق "فيسبوك"، بشأن إرسال طلبات صداقة تلقائيًا لأشخاص آخرين، ليست اختراقًا أو هاكرز على سيرفرات تطبيق "فيسبوك".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

المطرب شاندو

قال المطرب شاندو إن نجاح أغنية «عبدالهادي» كان لعنة على شخصيته في بداية طريق الغناء.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. تاجر يجيب

الذهب

يشهد سعر الذهب خلال الفترة الحالية انخفاضات متتالية هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة، حيث كان المعدن الأصفر لا يعرف طريقًا إلا طريق الصعود في شهور معدودة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات على مدينة مرسى علم

توافد السائحين لمدينة

يستقبل مطار مرسى علم خلال  الأسبوع  المقبل نحو ١١٧ رحلة  طيران  أوربية مباشرة من دول فرنسا وهولندا و بولندا والتشيك وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وعدد من المدن الألمانية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الفيس بوك حسين الجسمي وائل جمعة الاهلى محمد منير الذهب سعر الذهب مدينة مرسى علم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

طلاب السادس الابتدائى والثانى الإعدادى بالقاهرة يواصلون أداء امتحانات نهاية العام

أخبار فاتتك| وائل جمعة ينتقد لاعبى الأهلى وشاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

طلاب الأول الثانوى يؤدون الامتحانات فى الإنجليزية بالقاهرة والجغرافيا بالجيزة

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 13 مايو 2023

بـ1.5 مليار دولار.. مصر توقع برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)