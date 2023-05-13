أخبار فاتتك| وائل جمعة ينتقد لاعبى الأهلى وشاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأحداث التي شملت السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

وائل جمعة ينتقد لاعبى الأهلي رغم الفوز الكبير على الترجي

تحدث وائل جمعة، مدافع الأهلي الأسبق، عن فوز المارد الأحمر على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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في أقل من 24 ساعة.. الجسمي يحصد نصف مليون مشاهدة بـ"يا خبر"

نجح المطرب الإماراتي حسين الجسمي في حصد نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه أحدث أغنياته "يا خبر" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

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خبير فى أمن المعلومات: غيروا كلمة سر الـ"فيسبوك" فورًا

كشف المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، أن المشكلة التى حدثت على تطبيق "فيسبوك"، بشأن إرسال طلبات صداقة تلقائيًا لأشخاص آخرين، ليست اختراقًا أو هاكرز على سيرفرات تطبيق "فيسبوك".

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شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

قال المطرب شاندو إن نجاح أغنية «عبدالهادي» كان لعنة على شخصيته في بداية طريق الغناء.

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هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. تاجر يجيب

يشهد سعر الذهب خلال الفترة الحالية انخفاضات متتالية هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة، حيث كان المعدن الأصفر لا يعرف طريقًا إلا طريق الصعود في شهور معدودة.

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تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات على مدينة مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع المقبل نحو ١١٧ رحلة طيران أوربية مباشرة من دول فرنسا وهولندا و بولندا والتشيك وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وعدد من المدن الألمانية.

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