الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في أقل من 24 ساعة.. الجسمي يحصد نصف مليون مشاهدة بـ"يا خبر"

الجسمي
الجسمي

نجح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، في حصد نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه أحدث أغنياته “يا خبر” عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وجدد الجسمي تعاونه خلال الأغنية مع الملحن المصري وليد سعد، ومن كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وتوزيع موسيقي لـ أمين نبيل.


وعرضت أغنية "يا خبر" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات المصرية والخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.
 

 

جدير بالذكر ان طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى مؤخراً، أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

وكان حسين الجسمى طرح أغنية "ألـمّح له"، أولى أغنياته المنفردة في العام الجديد 2023، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد أشرف المطري، والملحن عبد الله آل سهل، ومن توزيع "سيروس"، وقام بعملية المكس والماستر جاسم محمد.

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