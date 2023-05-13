تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات على مدينة مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع المقبل نحو ١١٧ رحلة طيران أوربية مباشرة من دول فرنسا وهولندا و بولندا والتشيك وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وعدد من المدن الألمانية الوافدين لقضاء عطلتهم بمدينة مرسى علم.

ويوضح أبو الحجاج العماري، الخبير الفندقي بمدينة مرسى علم، أن نسبة الإشغالات في فنادق مرسى علم تصل لنحو 80 %، وهناك توافد العديد من الجنسيات الأوربية عليها، وتأتي في مقدمة الدول الوافدة إلى مدينة مرسى علم كلًا من ألمانيا والتشيك وبولندا، وتشهد المدينة أسبوعيًا تدفقات سياحية وارتفاعًا في أعداد الطائرات الوافدة إلى مطار مرسى علم، وهذا يرجع إلى ثقة السائحين في الخدمات المقدمة لهم بالفنادق، وخاصة بعد التصنيف الجديد للفنادق الذي رفع من مستويات الخدمة الفندقية.

وأضاف "أبو العماري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، شهدت نموًا بنسبة 43%، مقارنة بذات الفترة في عام 2022، كما أن هناك توقعات بأن الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح بختام العام الجاري.

وأشار "أبو العماري" إلى أن المواقع الدولية المتخصصة في السياحة والسفر تنصح روادها بزيارة مدينة مرسى علم، وخاصة لممارسة رياضة الغوص التي تشتهر بها المدينة.

يشار إلى أن مؤخرًا صدر تقريرًا عن موقع business wire الأمريكي حول السياحة المصرية تحت عنوان "مصر: جنة الشواطئ طوال العام"، ونوه التقرير عن مدينة مرسى علم التي تتميز بشهرة خاصة بين محبي رياضة الغوص، ليس فقط لممارسة رياضة الغوص، قائلًا عنها: إنها تمتلك مجموعة فريدة من الحياة البحرية التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها، وتقع جنوب مدينة مرسى علم أيضًا محمية وادي الجمال الوطنية، والتي تضم منطقة ساحلية وبحرية طبيعية كبيرة.