وائل جمعة ينتقد لاعبى الأهلى رغم الفوز الكبير على الترجى

تحدث وائل جمعة، مدافع الأهلي الأسبق، عن فوز المارد الأحمر على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في رادس.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة " الأهلي فريق قوي جدا على الترجي، والنسخة الحالية من الفريق التونسي ضعيفة لكن الفريق الأحمر قوي ويمتلك مدرب مميز قادر على استغلال أخطاء المنافسين ويخرج أفضل ما في اللاعبين".

وأضاف " رغم الفوز الكبير لكني حزين لأنه كان من الممكن أن نحقق الانتصار بنتيجة تاريخية لو سجل الفريق الفرص السهلة التي أتيحت له لكن اللاعبين أهدروها برعونة شديدة".

وأتم " لاعبو الأهلي استغلوا أخطاء الترجي، والفريق بحالة بدنية مميزة والملاحظة الوحيدة لي على مارسيل كولر هو عدم اهتمامه وتركيزه بالكرات الثابتة وخطورتها على مرمى الأهلي".