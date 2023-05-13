السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل الوقت الحالى مناسب لشراء الذهب؟.. تاجر يجيب

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب خلال الفترة الحالية انخفاضات متتالية هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة، حيث كان المعدن الأصفر لا يعرف طريقًا إلا طريق الصعود في شهور معدودة، قفز قفزات مهولة، ووصل إلى أرقام غير مسبوقة، لكن بالرغم من ذلك كان يحرص الكثير من المواطنين على شرائه خشية أن يرتفع سعره.

ومنذ أكثر من يومين يشهد الذهب انخفاضات فقط دون أن يعاود الارتفاع، مما يجعل الكثير من الأشخاص يتساءلون هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أم  سيشهد مزيد من الانخفاض، وإلى أين يصل سعره؟

قال أحمد طه، أحد تجار الذهب، أن سعر المعدن الأصفر يخضع للكثير من الأمور، منها شاشة البورصة العالمية وسعر الدولار والعرض والطلب، وكانت كل هذه الأمور في الفترة الماضية ليست في صالح المشتري، حيث أدت إلى ارتفاع جنوني لسعر الذهب وبالأخص زياده الطلب، وقلة العرض، لكن يعد أحد الأسباب التي أعادت منحنى الذهب في الانخفاض مرة ثانية هي قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر عدا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب، وبالتالي  فإن ما يحدث الآن هو أمر طبيعي.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"الدستور" أن توقع مدى وصول سعر الذهب هو أمر غير واقعي ولا أحد يستطيع أن يجزم أو أن يتوقع بما سيصل إليه الذهب، فالذهب يتأثر بالعديد من الأمور كما أوضحنا، وقد تتغير إحداها في لحظة، ما يؤثر على سعر الذهب وقد يعاود الارتفاع مره أخرى، أو قد ينخفض، لكن الانخفاض لا يصل إلى المستويات التي يتوقعها البعض.

التموين: الإعفاء الجمركي أدى لانخفاض سعر الذهب اليوم وهدفنا استقرار السوق

هاني ميلاد يوضح: هل تنخفض الأسعار بعد إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك؟

آخر تحديث لسعر الذهب

سعر الذهب عيار 18     2082  جنيهًا للجرام. 

سعر الذهب عيار 21       2430 جنيهًا للجرام. 

سعر الذهب عيار 24     2777  جنيهًا للجرام. 

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 تجار الذهب الذهب بيع الذهب

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