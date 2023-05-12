هاني ميلاد يوضح: هل تنخفض الأسعار بعد إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك؟

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، إن إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك قلل الطلب على الشراء، وهذه أول خطوة في استقرار السوق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن تقليل الطلب على الشراء، وخوف البعض من تراجع الأسعار وعرض الذهب الذي بحوزتهم للبيع أيضًا عمل اتزان بالسوق، والآن سعر الذهب في مصر يقترب من السعر العالمي.

ولفت هاني ميلاد، إلى أن أسعار الذهب وصل لنقطة مبالغ فيها قبل مبادرة الحكومة بإعفاء ذهب الوافدين من الجمارك، متابعا: "طلبنا كشعبة ذهب إعفاء الجمارك على 150 جرام للوافد، ولكن الحكومة فاجأتنا بعدم تحدد عدد معين من الجرامات، وهذه كانت خطوة جيدة جدا وغير متوقعة".