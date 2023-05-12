الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التموين: الإعفاء الجمركي أدى لانخفاض سعر الذهب اليوم وهدفنا استقرار السوق

الذهب
الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن قرار وزير التموين على المصيلحي، بإعفاء الوافدين من الخارج من جمارك ورسوم الذهب، هدفه استقرار سوق الذهب، وليس فقط خفض الأسعار، مشيرًا إلى أنه بمجرد مناقشة القرار انخفض سعر الذهب من 2750 لـ2650، وسعر الذهب اليوم يتراوح بين 2500 و2480 جنيهًا للجرام عيار 21.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزير وجد نقصًا في المعروض من الذهب، هذا النقص مع زيادة في الطلب أدى لارتفاعات قياسية وصلت في بعض الأحيان لـ100 جنيه في اليوم، وخلال 3 شهور من ديسمبر لأواخر أبريل ارتفع سعر جرام الذهب لأكثر من 700 جنيه، ليصل جرام الذهب عيار 21 إلى 2850 جنيهًا، وأحيانًا 2900 جنيه، وهي ارتفاعات غير مبررة ومزعجة للعاملين في المهنة والعملاء.

وأشار إلى أن المقترح كان إعفاء الوافدين من الجمارك والرسوم وتطبيق القيمة المضافة وهي قيمة قليلة تطبق على المصنعية وليس قيمة الذهب.

وأكد أن الإعفاء لا يشترط كميات محددة، أي أنه يمكن للقادمين من الخارج الدخول بأي كميات، سواء جنيهات أو سبائك أو مصنعة كاملة أو نصف مصنعة، لافتًا إلى أن القرار استثنى اللؤلؤ الحر والماس فقط، مشددًا على أن الهدف دعم صناعة الذهب.

وختم بأن الهدف من القرار استقرار السوق، وتحقيق أسعار متزنة.

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