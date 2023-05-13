السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

المطرب شاندو
المطرب شاندو

قال المطرب شاندو إن نجاح أغنية «عبد الهادي» كان لعنة على شخصيته في بداية طريق الغناء.

 وأضاف شاندو، خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت»، الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، على قناة صدى البلد، أنه تلقى دعم نفسي ومعنوي من أهالي أسوان خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن أسوان وأهلها –مسقط رأسه- يمتازون بالروعة والحب، وهذا هو الدعم المعنوي.

ولفت إلى أن الأقارب تفاجأوا بالنجاح الذي حققته أغنية «عبد الهادي»، لكن استمرار الدعم على النجاح الذي تحقق في وقت الأغنية لم يكن مهما بالنسبة لأهله، على حد قوله.

وتابع :"اسمي الحقيقي شريف ولقب شاندو أطلق علي من قبل المقربين مني"،  منوها أن محمد منير هو مثله الأعلى في الغناء، وعلاقته بـ الكينج وصلت لحد الاختلاف الفني.

وأردف:"المشكلات بينا انتهت خلاص ودا كان زمان خلاص، ومحمد منير ابن بلدي وأنا وهو عِشرة وعيش وملح سنين طويلة، وكان عشمي في منير كان جاي من المحبة بيننا، وبخصوص الشغل مع منير أنا أكون سعيد بدا وأتمنى ولي الشرف".

مواد متعلقة

"هدنة إنسانية".. باحث سوداني يكشف تفاصيل إعلان جدة

حسام موافي: ألم الذبحة الصدرية نعمة و«محدش يفتي» في أعراضها

"حديقة ذوي الهمم".. "مصر تستطيع" يرصد سبل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

حسام موافى: الشخص الذى يعذب الحيوانات يفشل فى حياته المهنية

ضياء رشوان: يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات

أستاذ سياسة: الاحتلال الإسرائيلي يفتح عدة جبهات للهروب من الأزمة الداخلية

بعد فوزه ببطولة العالم للحساب الذهنى.. كمال رامى: "تفوقت على 500 طفل"

"إفطار المطرية".. أحمد فايق يستعرض مشاهد الألفة بين المصريين

الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بالمنيا

وزير الطاقة اللبناني يصدر قرارا بالسماح ببيع المحروقات بالدولار الأمريكي

مى الغيطى افضل ممثلة دور ثانى فى المهرجان الكاثوليكى

بالخطوات ..كيفية التصالح على المخالفات المرورية إلكترونيا

تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات على مدينة مرسى علم

السيطرة على حريقين متفرقين بمطعم مشويات ومحل بقالة بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)