شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

قال المطرب شاندو إن نجاح أغنية «عبد الهادي» كان لعنة على شخصيته في بداية طريق الغناء.

وأضاف شاندو، خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت»، الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، على قناة صدى البلد، أنه تلقى دعم نفسي ومعنوي من أهالي أسوان خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن أسوان وأهلها –مسقط رأسه- يمتازون بالروعة والحب، وهذا هو الدعم المعنوي.

ولفت إلى أن الأقارب تفاجأوا بالنجاح الذي حققته أغنية «عبد الهادي»، لكن استمرار الدعم على النجاح الذي تحقق في وقت الأغنية لم يكن مهما بالنسبة لأهله، على حد قوله.

وتابع :"اسمي الحقيقي شريف ولقب شاندو أطلق علي من قبل المقربين مني"، منوها أن محمد منير هو مثله الأعلى في الغناء، وعلاقته بـ الكينج وصلت لحد الاختلاف الفني.

وأردف:"المشكلات بينا انتهت خلاص ودا كان زمان خلاص، ومحمد منير ابن بلدي وأنا وهو عِشرة وعيش وملح سنين طويلة، وكان عشمي في منير كان جاي من المحبة بيننا، وبخصوص الشغل مع منير أنا أكون سعيد بدا وأتمنى ولي الشرف".