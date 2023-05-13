خبير فى أمن المعلومات: غيروا كلمة سر الفيس بوك فورا

كشف المهندس عمرو صبحي خبير أمن المعلومات، أن المشكلة التى حدثت علي تطبيق فيسبوك، بشأن إرسال طلبات صداقة تلقائياً لأشخاص آخرين، ليست اختراق أو هاكرز على سيرفرات تطبيق فيسبوك ، وإنما هو وجود خلل فى التطبيق، وانما تقوم شركة ميتا كل فترة بعمل تحديث لتطبيق فيسبوك ، وبالتالي يقوم بعمل تحديث أخر على تطبيق الفيس من الموبايل.

غيروا باسوورد الفيس بوك فورا

وطالب خبير أمن المعلومات فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، بضرورة قيام المستخدمين بتغير كلمة السر “الباسورد” موضحا أن فيسبوك عندما قام بعمل تحديث للتطبيق حدث هذا الخلل، بسبب أن التطبيق كبير جدا وعملية التطوير والتحديث تتم بشكل مستمر كل فترة.

القصة وما فيها

كما أشار «صبحي»، إلى أن القصة هى أن بعض الأشخاص من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فوجئت بأن هناك أشخاص غير معروفين لديهم يقوموا بإرسال طلبات صداقة لهم، وتم ذلك بسبب الخلل الذي حدث فى التطبيق، وهو أن أى شخص يدخل على صفحة الفيس بأى شخص أخر يقوم التطبيق بإرسال طلب صادقة أوتوماتيك للشخص الأخر، دون أن يعلم الشخص الأول.

وأكد الخبير الأمنى، أن هذا الخلل ليس هاكرز، ولكن من الممكن أن يسبب اختراقات في الصفحات، بسبب أن هذا الخلل الذى حدث تسبب أيضا فى قبول الصداقات من أخرين بشكل أوتوماتيك دون معرفة الشخص صاحب الحساب، ومن الممكن أن يكون من ضمن طلبات الصداقة هاكرز وبالتالي يتم قبوله أوتوماتيك فيخترق الصفحة دون علم صاحبها، وبالرغم من أن هذا الأمر غير منتشر بشكل كبير، إلا أنه من الممكن أن يتسبب فى مشاكل كثيرة وخرق الصفحات الآمنة.

ونوه الخبير الأمنى، أنه لابد من كل صاحب حساب على الفيس بوك أن يقوم بفتح قائمة الأصدقاء فورا، ويكشف عن آخر طلبات صداقة تمت على صفحته الشخصية تم قبولها، وهل هذه الطلبات هي بالفعل تمت قبولها بمعرفة صاحب الحساب أم أنه لا يعلم عنها شي، وبالتالي يتم حذف الطلبات التي لم يتم قبولها فورا، لعدم التعرض للإختراق، مع تغيير الرقم السري للحساب (الباسوورد).