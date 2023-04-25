الثلاثاء 25 أبريل 2023
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تحقيقات ومتابعات

الملغي للصف الثاني الاعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم الأجزاء الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023، بعد تبكير موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي شهر كامل بعد اجراء تعديل على الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ، وتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتعرض الدستور في التقرير التالي الملغي للصف الثاني الإعدادي 2023. 

الأجزاء الملغية لثانية إعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأجزاء الملغي لثانية إعدادي في كل المواد الدراسية : 

 مادة  اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي : درس اختراعات عربية من 17 إلى 20 – حياة للحياة نثر من 42 إلى 44.

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​​​​​ الدراسات للصف الثاني الاعدادي : خيرات وطننا العربي (الدرس الثالث الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي) – الوحدة الرابعة روائع الحضارة الإسلامية (الدرس الثالث روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب) – الوحدة الخامسة قيمنا الإسلامية والمواطنة الصالحة (الدرس الثاني المشاركة التطوعية).

الملغي للصف الثاني الاعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني

مادة  الرياضيات للصف الثاني الاعدادي : الوحدة الأولى الدرس السادس ( التحليل بإكمال المربع 15- 16، تمرين 1،6 صفحة 6 بالكامل- نشاط بنهاية الوحدة صفحة 9)،  الوحدة الثانية تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8-9-10 صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 18- واختبار الوحدة مسألة رقم 4 صفحة 18)، الوحدة الثالثة الدرس الأول الاستدلال الاحصائي فقط تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى رقم 10 صفحات 19 و20 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 21.

  الوحدة الرابعة الدرس الأول تساوي مساحتي متوازيي الأضلاع برهان نظرية 1 فقط صفحة 39 ، الوحدة الرابعة الدرس الثاني تساوي مساحتي مثلثين برهان نظرية 2 فقط صفحة 43- برهان نظرية 3 فقط صفحة 46، الوحدة الخامسة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30- 41.

مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي، الوحدة الثانية الدرس الأول نشاط 1 بيان مفهوم درجة الصوت فقط الصفحة 27، الوحدة الثانية الدرس الثاني تطبيق حياتي الصفحة 36 و37 و38، الوحدة الثانية الدرس الثالث من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء إلى ابحث عبر بنك المعرفة المصري صفحة 43 و44، الوحدة الثالثة الدرس الثاني أمراض الجهاز التناسلي كلها إلى نهاية التطبيق الحياتي غطاء قاعدة الحمام الطبي صفحة 64 و65.

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الثاني الإعدادي وزارة التربية والتعليم لثانية إعدادي الأجزاء الملغية لثانية إعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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