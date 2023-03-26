الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26 مارس 2023

ننشر اسعار الدواجن
ننشر اسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26 مارس 2023

يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26 مارس 2023 في مصر، لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدواجن مع مرور اليوم الرابع في شهر رمضان وهل انخفضت ام ارتفعت عن السابق.

 

اقرأ ايضا

قيمة زكاة الفطر 2023 و4 مواعيد لاخراجها

اخراجها قبل موعد صلاة عيد الفطر 2023.. ننشر قيمة زكاة المال 2023 واخر موعد لها

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26 مارس 2023

 

ننشر لكم خلال السطور التالية أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26 مارس 2023 في مصر، بمختلف أنواعها من فراخ وبط ورومي وكذلك سعر البيض.


أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 71 جنيها. 
الفراخ الساسو 104 جنيهات.
أمهات بيضاء 70 جنيها. 
أحمر بياض أرضي 70 جنيها. 
أحمر بياض سلك 65 جنيها. 
كتكوت أبيض 28 جنيها. 
كتكوت ساسو 14 جنيها. 
كتكوت ساسو بيور 15 جنيها. 
كتكوت بلدي 7.50 جنيه.

 

أسعار البيض

بيض أبيض 95 جنيها.
بيض أحمر 97.75 جنيه. 
بيض بلدي 105 جنيهات.

استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

الذرة الأوكراني بـ19280 جنيهًا.. قائمة أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

أسعار البط 


بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه. 
بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيها. 
بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيهاا. 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيها. 
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيها. 
لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه. 
لحم بط مولار كيلو 85 جنيها. 
لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيها. 
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه.

 

أسعار الرومي 


رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيها. 
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيها.
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها. 
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها.

 

أسعار الحمام 


الحمام الكشكي 225 جنيها. 
الحمام الأسترالي 575 جنيها. 
حمام جمعية 275 جنيها. 
زغاليل روماني 125 جنيها. 
حمام روماني أصفر 350 جنيها. 
حمام روماني 500 جنيه. 
الفرنساوي اللاحم 350 جنيها. 
زغليل زاجل 625 جنيها. 
الحمام الهزاز 250 جنيها. 
حمام الشقلباظ 250 جنيها. 
حمام الكنج 500 جنيه. 
الحمام العنبري 250 جنيها. 
الزغاليل البلدي 40 جنيها. 
الحمام العبسي 150 جنيها. 
يمام إمري 100 جنيه.

 

أسعار الأعلاف 


علف بادي 23% 23,700 جنيه. 
علف نامي 21% 23,350 جنيه. 
علف ناهي 19% 23,250 جنيه.
علف بادي نامي 21,5% 23,300 جنيه. 
علف بيض إنتاجي 16% 19,900 جنيه. 
علف بيض إنتاجي 18% 20,550 جنيه.

أسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الدواجن أسعار الفراخ أسعار البيض سعر الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الهيئة الملكية لمكة المكرمة تعلن استكمال العديد من مراحل الطرق الدائرية بالعاصمة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26 مارس 2023

رئيس وزراء بولندا: إرهاق أوروبي نتيجة للعقوبات ضد روسيا

السقا: نترقب قرارا قد يقلب الموازين فى مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

أمريكا تعلن اعتزامها إطلاق حوار استراتيجى شامل مع المعارضة فى بيلاروسيا

الشيخ هشام عبدالعزيز: القرآن لم يخاطب النبى مجردا فى أى موضع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»