الذرة الأوكراني بـ19280 جنيهًا.. قائمة أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 19500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 19500 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 19280 جنيها، في حين بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى”: 1770 جنيها، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

وسجل سعر طن ـعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 20500 جنيه، وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 36300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 34000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 36500 جنيه، وبلغ سعر صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، كما بلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”أرضه”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه "أرضه”، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :24000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 47500 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ”محلى”: 47300 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى : 11000 جنيه والنخالة الخشنة 11000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 9800 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، كما سجل سعر حمل تبن 570 جنيها، وسجل سعر قيراط البرسيم : 850 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

سجل طن أعلاف بادى 25600 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ25900 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ23300 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ23200 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ22200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ22000 جنيه.