الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«صناعة الدواجن» استيراد البنك الزراعى خامات العلف يحد من غلائها                                                    

أشار الدكتور مجدى حسن، رئيس لجنة صناعة الدواجن، إلى أن صناعة الدواجن واجهت مجموعة من التحديات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعودة صغار المربين ووجود جهة تسعير للدواجن الحية على أساس متوسط التكلفة الفعلية بإضافة إلى هامش ربح.

وأوضح «حسن»، لـ«الدستور»، أنه من ضمن المقترحات التى يجب تنفيذها لحل أزمة صناعة الدواجن هو أن يستورد البنك الزراعى المصرى كميات من الخامات بشكل مباشر وتوزيعها على مصانع الأعلاف الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «يجب أيضًا التواصل مع أكبر شركات توريد الحبوب فى العالم بحضور رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزى، للاتفاق على توريد كل احتياجات مصر من الذرة والصويا بضمان تسهيلات سداد على مدى زمنى معين بضمان البنوك».

وأوضح أنه يتم السماح للشركات المستوردة للخامات العلفية بتغطية مستندات الاستيراد من خلال تدبير الدولار بمعرفة الشركة وإيداعه فى البنوك وهذا لمدة فترة محددة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، اجتماعًا لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اللقاء مع الشركات الموردة للفول الصويا والذرة والمُصنّعة للأعلاف لاستعراض الشكاوى الواردة من العديد من أصحاب مزارع الدواجن والخاصة بوجود ارتفاع كبير فى أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن، مضيفًا: «ما نمر به من ظروف عالمية حالية لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها فى أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، التى من بينها قطاع صناعة الدواجن».

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