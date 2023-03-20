استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 19500 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى” 19500 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“ 19000 جنيه.

وسجل سعر سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” 1770 جنيهًا، فيما سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه، وسجل سعر كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 20200 جنيه، وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 36300 جنيه، فيما سجل كسب صويا محلى 44% 34000 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب صويا 46 % محلي 36500 جنيه، بينما بلغ سعر سعر طن صويا فول فات “مستورد ” 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى” 36500 جنيه ”أرضه”، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد” 28600 جنيه ”ارضه”، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي” 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :24000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 47500 جنيه ، في حين بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 47300 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلى : 10500 جنيه والنخالة الخشنة 11000 جنيه وسجل سعر طن النخالة الخشنة : 9800 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد) فيما سجل سعر حمل تبن 570 جنيه وبلغ سعر قيراط البرسيم : 850 جنيه

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25400 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 25300 جنيه للطن كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 25800 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23200 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 23100جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22100 جنيه للطن ، كنا سجل سعر طن علف بياض 14%بـ 21900 جنيه.