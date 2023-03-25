قيمة زكاة الفطر 2023 و4 مواعيد لاخراجها

تعتبر زكاة الفطر 2023 او زكاة المال، صدقة معلومة بقدر معلوم وهي زكاة للابدان من اشخاص معينين بشروط محددة و تجب بالفطر من رمضان،وهي طُهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين.

موعد اخراج زكاة الفطر 2023

وجرت العادة والسنة النبوية على اخراج زكاة الفطر 2023 في نهاية شهر رمضان 2023، ولكن يجوز اخراجها فى اى يوم ووقت فى رمضان على مدار 30 يوما وحتى قبل موعد صلاة عيد الفطر 2023 .

وقت الجواز لاخراج زكاة الفطر 2023 : يجوز إخراج زكاة المال 2023 قبل يوم العيد الصغير 2023 بيوم أو يومين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما «كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين».

وقت مسنون لأخراج زكاة الفطر 2023 : قبل صلاة العيد الصغير 2023 لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاة العيد.

وقت مكروه لاخراج زكاة الفطر 2023: يكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد الصغير 2023.

وقت محرم لاخراج زكاة الفطر 2023: يحرم تأخيرها عن يوم العيد الصغير بلا عذر، وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء.

كيفية حساب زكاة الفطر 2023

اوضحت دار الافتاء المصرية أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هو ٣٠ جنيهًا للفرد ومن زاد فهو خير له.

شروط زكاة الفطر 2022

الشرط الأول من شروط زكاة الفطر 2023: تجب زكاة المال على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ». قال الإمام ابن قدامة : «وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية.

الشرط الثاني من شروط زكاة الفطر 2023: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد الصغير 2023 وليلته، وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادمًا يحتاج إليه، وثوبًا وقميصًا وسراويل وعمامة تليق به، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل، ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاصلة عن دينه، إلا إذا كان يطلب به في الحال فيُقدم وفاء الدين عليها، ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وتجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء).

الشرط الثالث: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان». فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب. ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب (ويسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين).

الشرط الخامس من زكاة الفطر 2023 .. لا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى.

الشرط السادس من زكاة الفطر 2023 .. يشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد. ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه

الشرط السابع من زكاة الفطر 2023 .. لا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه. ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده.