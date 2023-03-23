الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا ولكن الأفضل مالًا

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في مسألة إخراج زكاة الفطر يجب النظر إلى مصلحة الفقير وما يحتاج إليه في المقام الأول.

زكاة الفطر 

وأكد الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن الكثير من الفقهاء والأئمة في العصور السابقة أجازوا إمكانية إخراج الزكاة حبوب كالتصدق بالأرز والقمح، وذلك بسبب أن المواطن كان يستخدم هذه الحبوب ولا يمكن الاستغناء عنها، كما أن تلك الحبوب كانت قيمتها تعادل القيمة المالية.

احتياج الفقراء 

وأضاف في حديثه، أن المواطن الآن بحاجة إلى المال والصدقة أكثر من احتياجه للحبوب، لذا يجوز إخراج زكاة الفطر حبوب ولكن الأفضل إخراجها مالاً.

الإفتاء عويضة عثمان دار الافتاء زكاة الفطر قناة الناس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

بعد تصدرها التريند.. إذاعة القرآن الكريم.. «برامجها وتلاوات أذان المغرب»

«البترول» تستهدف إنتاج 480 ألف أوقية ذهب من منجم السكري خلال 2023

26 مارس.. استكمال جلسات إسقاط قيد وشطب محامى عبدالله رشدى

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

هاني سويلم: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي خلال «COP 27»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»