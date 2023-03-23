الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا ولكن الأفضل مالًا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في مسألة إخراج زكاة الفطر يجب النظر إلى مصلحة الفقير وما يحتاج إليه في المقام الأول.

زكاة الفطر

وأكد الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن الكثير من الفقهاء والأئمة في العصور السابقة أجازوا إمكانية إخراج الزكاة حبوب كالتصدق بالأرز والقمح، وذلك بسبب أن المواطن كان يستخدم هذه الحبوب ولا يمكن الاستغناء عنها، كما أن تلك الحبوب كانت قيمتها تعادل القيمة المالية.

احتياج الفقراء

وأضاف في حديثه، أن المواطن الآن بحاجة إلى المال والصدقة أكثر من احتياجه للحبوب، لذا يجوز إخراج زكاة الفطر حبوب ولكن الأفضل إخراجها مالاً.