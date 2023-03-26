الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إخراجها قبل موعد صلاة عيد الفطر 2023.. ننشر قيمة زكاة الفطر 2023 وآخر موعد لها

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

مع قدوم شهر رمضان 2023 تحدد دار الافتاء المصرية قيمة زكاة الفطر، حيث تعتبر زكاة الفطر 2023، صدقة معلومة بقدر معلوم وهي زكاة للأبدان من أشخاص معينين بشروط محددة وتجب بالفطر من رمضان، وهي طُهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين.

قيمة زكاة المال للفرد

أوضحت دار الافتاء المصرية أن الحد الأدنى او قمية زكاة المال للفرد هي 30 جنيهًا للفرد ومن زاد فهو خير له.

وجرت العادة والسنة النبوية على إخراج زكاة الفطر 2023 في نهاية شهر رمضان 2023، ولكن يجوز إخراجها فى أى يوم ووقت فى رمضان على مدار 30 يوما وحتى قبل موعد صلاة عيد الفطر 2023.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 كالتالي: 

موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون الساعة 5:47 صباحا في القاهرة الكبرى.

 موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون الساعة 5:48 في الجيزة.

 موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون الساعة 5:51 في الإسكندرية.

 

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شروط زكاة الفطر 2022 

الشرط الأول من شروط زكاة الفطر 2023:  تجب زكاة المال على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ». قال الإمام ابن قدامة : «وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية.

تجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء).

إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان». فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب. ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب (ويسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين).

لا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى.

يشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد. ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه

لا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه. ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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إخراجها قبل موعد صلاة عيد الفطر 2023.. ننشر قيمة زكاة الفطر 2023 وآخر موعد لها

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