الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2023.. واحتفالات المصريين بهذا التوقيت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يحتفل المصريون بيوم شم النسيم في فصل الربيع من كل عام ويكون ملازم لاحتفالات المسيحيون بعيد القيامة، وتزايد خلال الفترة الماضية معدل البحث عن إجازة شم النسيم ٢٠٢٣، ويعتبر مناسبة دينية مصرية قديمة كانت إيذانا ببدء فصل الربيع.

ويحصل جميع العاملون في الدولة ومنهم العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة، ويتم تحديد موعد شم النسيم كل عام وفقًا للحسابات الفلكية، ونعرض خلال السطور التالية موعد شم النسيم 2023وعدد الإجازات في شهر رمضان وأبريل.

إجازة شم النسيم ٢٠٢٣ ستوافق يوم الإثنين المقبل بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٣ وتعتبر فرصة رائعة للقيام بجولات للاحتفال به.

في هذا التوقيت من السنة يحتفل المصريون بإجازة شم النسيم في الهواء الطلق للاستمتاع بجو الربيع الرائع، هذا يفسر لك لماذا المتنزهات أو الحدائق العامة أو الرحلات النيلية أو حديقة الحيوانات هي أفضل الأماكن للاحتفال بيوم شم النسيم.

موعد عيد شم النسيم 2023 

في إجازة شم النسيم ٢٠٢٣ يجب أن تحصل على سلة من البيض والألوان، البيض الملون هو وجبة الإفطار الرئيسية في اليوم والتي تحولت إلى الفرح الرئيسي في تلوين البيض وتشكيله، أو تقوم برحلة نهرية خلال الاحتفال بهذا العيد في الطقس المعتدل من السنة.

من المعروف أن هذا اليوم يتم تناول به السمك المملح (الفسيخ) والرنجة مع الخضار الغريبة مثل الليمون والبصل الأخضر، يمكنك تجربة ذلك خلال الجولات اليومية في نزهة مع عائلتك أو أصدقائك لتعيش تجربة كاملة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بـ أعياد الربيع (شم النسيم) لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية ومستحب نظرًا لتجمعات الأسرة والحرص على صلة الرحم.

واستمر الاحتفال خلال العصر البطلمي والعصر الروماني وحتى عقب اعتناق المصريين للإسلام عقب الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص استمر الاحتفال بأعياد الربيع من خلال إقامة المهرجانات الترفيهية.

يعود تاريخ إجازة شم النسيم في الواقع إلى قدماء المصريين منذ أكثر من 3000 عام، اسم شم النسيم يعني "تجديد الحياة"، في إشارة إلى الحياة الجديدة التي تزدهر خلال الربيع وإلى الاعتقاد المصري القديم بأن اليوم يمثل بداية خلق العالم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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