الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 19500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 19500 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 19280 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى”: 1770 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

وسجل سعر طن علاف كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 20500 جنيه، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 36300 جنيه، في حين سجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 34000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلي: 36500 جنيه.

وبلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، بينما بلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”ارضه” وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه ”فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :24000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 47500 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ”محلى”: 47300 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلى : 11000 جنيه والنخالة الخشنة 11000 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة : 9800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن  570 جنيه، وسجل سعر قيراط البرسيم: 850 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل سعر  طن اعلاف بادى 25600 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25500 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 25900 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23300 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 23200 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 22000 جنيه.

النخالة ب9500 جنيه والردة ب11000 أسعار الأعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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