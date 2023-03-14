سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14-3-2023

تباين بسيط في سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 14-3-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة في بداية تعاملات منتصف الأسبوع المصرفي، وذلك عقب قفزة كبيرة في أسعار الصرف عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في شهر أكتوبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 14-3-2023 في البنوك

يمكن معرفة سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 14-3-2023 في البنوك من خلال التقرير المصرفي الذي يصدره موقع «الدستور» الإلكتروني يوميًا في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء وتحظى على نسب مشاهدة عالية وهي كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك العربي الأفريقي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل سعر تداول الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة وصل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس قدر الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان استقرار الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري



وصل اليورو الأوروبي إلى 32.89 جنيه للشراء و 33.00 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 37.24 جنيه للشراء و 37.37 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 100.55 جنيه للشراء و 100.90 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.