الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-3-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023 تصدر محركات البحث على «جوجل»، خلال الساعات الماضية، حيث شهد استقرارًا امام الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، ليسجل نحو  30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم «الدستور» خلال السطور التالية نشرة لآخر تحديث سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مارس في البنوك المصرية في منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا مقابل العملة المحلية ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى البنوك المصرية

ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023 في سوق دمشق، استقرارًا ليبلغ نحو 7475 ليرة للشراء، و7550 ليرة للبيع، وسجل سعر الدولار في إدلب نحو 7500 ليرة للشراء و7550 ليرة للبيع، كما سجل في الحسكة نحو 7530 ليرة للشراء و7580 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجلت الليرة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، استقرارًا أمام الدولار خلال التعاملات ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,936.62 ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

شهدت عملة البيتكوين اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، استقرارًا مقابل الدولار في خلال منتصف تعاملات اليوم لتبلغ نحو 20,185.50 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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