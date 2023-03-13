الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين

العملات الرقمية
العملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الإثنين، بقيادة عملة بيتكوين وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 0.27% إلى 952.71 تريليون دولار. 

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفعت بنسبة 2.15%، ليصل 22.338.9 ألف دولار، كما ارتفعت  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 9.11% دولار مسجلة 1.596.36 دولار، وارتفعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 11.34%، ليسجل 0.3394 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 68. 9% ليسجل 701. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 6.80%، ليصل إلى مستويات 0.070517 دولار، وارتفعت سعر "شيبا" بنسبة 6.79% إلى مستويات 0.01085 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 12.07% إلى مستويات قرب 16.07 دولار.

وارتفعت  سعر عملة "تيرا" بنسبة 13. 8% إلى مستويات 0.001306 دولار،وارتفع سعر عملة "FTX Token" بنسبة 90. 9% إلى مستويات 282 .1 دولار، وارتفعت سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 1.63% إلى مستويات 0.36790 دولار.

وعاودت العملات الرقمية ارتفاعها، بعد أسبوع شهدت بيتكوين موجة هبوط قوية دفعتها نحو قاع 20 ألف دولار (سعر عملة بيتكوين واحدة) حتى أصبح الدعم مطلوب، وأبرز أسباب هبوط بيتكوين والعملات المشفرة هي أنباء عودة الفيدرالي الأمريكي لاتباع سياسة التشديد النقدي والوصول بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأكثر من 5% خلال اجتماع 21 و22 مارس الجاري، وسط توقعات بوصول معد الفائدة إلى 6% خلال العام الجاري.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم كاردانو سولانا دوج كوين العقود الذكية

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وائل لطفي

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