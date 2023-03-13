أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى البنوك المصرية

تشهد أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف وذلك خلال جلسة تعاملات منتصف الأسبوع المصرفي المصري عقب عدة ارتفاعات متتالية منذ شهر أكتوبر الماضي حيث أصدر البنك المركزي المصري قرار بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية

استقرار في أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة المراد تحويلها وإليكم أسعار الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وهى كما يلي:-

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.39 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.58 جنيه للشراء و 32.68 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني يتداول بنحو 36.64 جنيه للشراء و 36.77 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 100.30 جنيه للشراء و 100.65 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.51 جنيه للشراء و 33.00 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني يتداول بنحو 36.62 جنيه للشراء و 37.36 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.21 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 96.78 جنيه للشراء و 100.63 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.37 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.51 جنيه للشراء و 32.52 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني يتداول بنحو 36.62 جنيه للشراء و 37.36 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.21 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 96.80 جنيه للشراء و 100.63 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع.

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