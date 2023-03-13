الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

تشهد أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف وذلك خلال جلسة تعاملات منتصف الأسبوع المصرفي المصري عقب عدة ارتفاعات متتالية منذ شهر أكتوبر الماضي حيث أصدر البنك المركزي المصري قرار بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية

استقرار في أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة المراد تحويلها وإليكم أسعار الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وهى كما يلي:-

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.39 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.58 جنيه للشراء و 32.68 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني يتداول بنحو 36.64 جنيه للشراء و 36.77 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 100.30 جنيه للشراء و 100.65 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

شحاتة: أسعار الأرز قريبة من العام الماضى ووصول المستورد قريبًا

الكندوز بـ220 جنيهًا.. استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.51 جنيه للشراء و 33.00 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني يتداول بنحو 36.62 جنيه للشراء و 37.36 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.21 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 96.78 جنيه للشراء و 100.63 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.37 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

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ارتفاع أسعار البترول 1% وخام برنت يسجل 82.78

أسعار العملات في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.51 جنيه للشراء و 32.52 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني يتداول بنحو 36.62 جنيه للشراء و 37.36 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.21 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 96.80 جنيه للشراء و 100.63 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع.

 

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اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات العملات الاجنبية البنك المركزي البنوك المصرية الدولار الامريكي اليورو الأوروبي الريال السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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