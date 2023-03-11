السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عيد الأم 2023| أبرز الهدايا الرمضانية للأمهات

هدايا عيد الأم
هدايا عيد الأم

منذ بداية شهر مارس الحالي زاد البحث عن هدايا عيد الأم 2023 بأسعار تتناسب مع أوضاع الأسر المصرية المادية الحالية، تزامنا مع المصروفات اللازمة لشهر رمضان المبارك والدراسة وفي نفس الوقت تكون قيمة للتعبير عن المشاعر التي تجمع بين الأم والجدة والأبناء وتناسب مع احتفالات الأم في المجتمع.

بتكلفة بسيطة.. هدايا عيد الأم 2023

تعاني الكثير من الأسر المصرية حاليا من الأوضاع الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وحاجة المواطنين للتوازن بين المصروفات الدراسة واحتياجات شهر رمضان المبارك واحتفالات عيد الأم وحاجة الأبناء لشراء هدايا اعترافا بقيمة الأمهات في حياة أبنائهم حيث بدأ الاحتفال من خلال مقال للكاتب الصحفي مصطفى أمين والذي اختار أول أيام فصل الربيع للاحتفال بالأم حيث اعتدال المناخ و تفتح الزهور و المناظر الخلابة.

وإليكم بعض الهدايا للأم في عيدها بأسعار رمزية :-

  • نظارة شمس.
  • باقة زهور.
  • ساعة يد.
  • خاتم تسبيح.
  • أكسسوارات.
  • مشغولات فضية.
  • مشغولات جلدية.
  • شموع عطرية.
  • ألبوم صور أو برواز.
  • أواني للمطبخ.
  • علبة شيكولاتة.

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أفكار لهدايا رمضانية للأم في رمضان 2023

يمكن للأبناء استغلال الشهر الكريم لشراء هدايا تساعد الأمهات والجدات خلال شهر رمضان المبارك 2023 / 1444 سواء في العبادة أو الطبخ وإعداد الوجبات التي تتناسب مع الموائد الرمضانية التي تتسع لكافة أفراد الأسرة وهي كما يلي :-

  • عباية لاستقبال الضيوف.
  • إسدال للصلاة.
  • أجهزة كهربائية تتناسب مع المطبخ لسهولة إعداد الطعام.
  • الزينة الرمضانية.
  • مفروشات رمضانية تتناسب مع الأثاث المنزلي.
  • مصحف.
  • خاتم تسبيح.
  • عبلة تمور.
  • سجادة صلاة.
  • صواني للتقديم.
  • أطباق لتقديم الياميش.

وتعد الهدايا المقدمة للأم في عيدها من أكثر الأشياء التي تعبر عن مشاعر الأبناء وتقديرهم للدور الذي تلعبه الأمهات في حياتهم منذ ولاتهم.

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موعد عيد الأم 2023 في مصر

هدايا عيد الأم 2023 وموعد الاحتفال تساؤلات يطرحها الكثيرين عبر المنصات الإلكترونية، حيث يحتفل المصريين بعيد الأمهات يوم 21 مارس من كل عام حيث تختلف تاريخه من دولة إلى آخرى ففي الولايات المتحدة وألمانيا يتم الاحتفال به يوم 2 مايو وفي الأرجنتين يتم الاحتفال به يوم 3 أكتوبر وفي جنوب أفريقيا يتم الاحتفال به يوم 1 مايو وفي إندونيسا يتم الاحتفال به في يوم 22 ديسمبر.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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