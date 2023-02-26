بمناسبة عيد الأم.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح خلال شهر مارس

قررت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس حتى يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وكذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.