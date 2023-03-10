الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل هدايا عيد الأم 2023 بميزانية بسيطة

هدايا عيد الأم
هدايا عيد الأم

يفصلنا عن عيد الأم أيام قليلة ويوافق يوم 21 مارس 2023 لذلك زاد البحث عن هدايا عيد الأم 2023 خاصة وأن الاحتفال يوافق أعياد الربيع وتفتح الزهور والمناظر الخلابة في الحدائق وتحتفل به كافة الأسر المصرية بجميع الأمهات الاتي يلعبن دورا هاما في حياة أبنائهم ومستقبل النشء.

أفضل هدايا عيد الأم 2023 بميزانية بسيطة 

مع ارتفاع أسعار كافة السلع في الأسواق المصرية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها كافة المواطنين يبحث الأبناء عن هدايا بأسعار رمزية لمنحها للأم أو الجدة في عيدهم يوم 21 مارس الجاري في إطار الاحتفالات التي تقام كل عام لهم ومن أبرز الأفكار ما يلي:-

  • مشغولات من الفضة بالحروف الأولى أو الصور.
  • مشغولات جلدية (شنط حريمي، محفظة، مداليات مفاتيح،… ).
  • شموع عطرية بالعطر المفضل لها.
  • ألبوم صور أنيق يجمع كافة صور الأم أو الجدة المفضلة.
  • برواز لصور به الصور المفضلة لها.
  • أواني للمطبخ تساعدها في الطهي.
  • أجهزة كهربائية.
  • علبة شيكولاتة أو تمور.
  • رحلة في مكان مفضل.

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عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

كلمات التهاني في عيد الأم عبر الهواتف المحمولة 2023

اعتاد كثيرون من الأبناء خاصة المتزوجين إرسال رسائل تهاني للأمهات عبر هواتفهم المحمولة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال احتفالات عيد الأم من كل عام ولعل أبرز تلك العبارات ما يلي:-

  • يحتار قلمي في كتابة كلمات تكفي عطاءك في حياتي.. كل عام وأنتي بألف خير يا أمي.
  • قلبي يرقص في يومك وروحي تركض بجانبك.. حواسي تهنئك.. كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.
  • لا حياة بدونك أمي.. كل عان وأنتي بخير.
  • أرق المشاعر في عيدك يا أمي.. كل عام وأنتي بخير.
  • هدية رقيقة مع وردة جميلة في عيدك يا أمي.
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إتيكيت تقديم هدية عيد الأم 2023

يجب أتباع إتيكيت تقديم هدايا عيد الأم 2023 المتعارف عليه حيث يتم اختيار الهدايا المناسبة للمناسبة في ظل الأسعار الاقتصادية والتي تتمثل في كتابة كلمات رقيقة على كارت معايدة مرفق مع الهدية التي تحتاج إليها الأم أو الجدة مع زيارتهما في أوقات تتناسب معهن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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