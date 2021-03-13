7 نجمات جسدن دور الأم في السينما بمهارة
السبت 13/مارس/2021 - 10:55 م
هويدا سعيدطباعة
مع قرب عيد الأم كان لشخصية الأم نصيب كبير في السينما المصرية، فاستطاع عدد كبير من النجمات تجسيد دور الأم بمهارة شديدة، حيث أن ارتبط دور الـم بهم بشكل كبير، ونرصد في السطور التالية أبرز الفنانات اللاتي جسدن دور الأم في السينما.
أمينة رزق:
الفنانة أمينة رزق، أشهر أم في السينما المصرية والتي لقبت بـ "ماما أمينة"، حيث إنها جسدات دور الأم ببراعة شديدة ومن أبرز تلك الأفلام "دعاء الكروان"، و"بائعة الخبز"، و"من الجاني"، و"الشموع السوداء"، و"العار"، و"المولد".
كريمة مختار:
ماما نونة، حيث اشتهرت بهذا الاسم نسبة إلى دورها في المسلسل الدرامي "حمادة عزو" التي جسدت بها دور الأم بحرفية وبواقع مختلف وبراعة.
فردوس محمد:
وتتربع على عرش القائمة الفنانة فردوس محمد والتي لقبت بـ "أم السينما المصرية"، وقد برعت بأدائها القوى في تجسيد دور الأم من خلال العديد من الأفلام، ومن أشهر أفلامها التي جسدت فيها دور الأم "سيدة القصر"، "عنتر بن شداد"، "فاطمة".
عزيزة حلمي:
الفنانة عزيزة حلمي برعت في تجسيد دور الام من خلال أدوار عديدة حيث إنها تقدم الدور بصدق شديد، ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس"، اليتيمتين"، "زمن حاتم زهران"، و"الرقص مع الشيطان".
تحية كاريوكا:
برعت الفنانة القديرة تحية كاريوكا في تشخيص دور الأم بكل جدارة وبكل حنكة من أهم أعمالها مثل "خلي بالك من زوزو"، "للحب قصة أخيرة"، "الكرنك"،"شاطئ الحب" " أم العروسة".
هدى سلطان:
فيما جسدت الفنانة هدي سلطان في المرحلة الأخيرة من عملها دور الأم الذى أجادته بشكل كبير، ومن أشهر أعمالها "الليل وأخره، أرابيسك، الوتد، زيزينيا".
عبلة كامل
سلكت الفنانة عبلة كامل مسارًا مختلفًا في تجسيد دور الأم بشكل كوميدي عفوي خفيف الظل، ومن ابرز تلك الأعمال، اللمبي، كلم ماما، سيد العاطفي وعودة الندلة.
أمينة رزق:
الفنانة أمينة رزق، أشهر أم في السينما المصرية والتي لقبت بـ "ماما أمينة"، حيث إنها جسدات دور الأم ببراعة شديدة ومن أبرز تلك الأفلام "دعاء الكروان"، و"بائعة الخبز"، و"من الجاني"، و"الشموع السوداء"، و"العار"، و"المولد".
كريمة مختار:
ماما نونة، حيث اشتهرت بهذا الاسم نسبة إلى دورها في المسلسل الدرامي "حمادة عزو" التي جسدت بها دور الأم بحرفية وبواقع مختلف وبراعة.
فردوس محمد:
وتتربع على عرش القائمة الفنانة فردوس محمد والتي لقبت بـ "أم السينما المصرية"، وقد برعت بأدائها القوى في تجسيد دور الأم من خلال العديد من الأفلام، ومن أشهر أفلامها التي جسدت فيها دور الأم "سيدة القصر"، "عنتر بن شداد"، "فاطمة".
عزيزة حلمي:
الفنانة عزيزة حلمي برعت في تجسيد دور الام من خلال أدوار عديدة حيث إنها تقدم الدور بصدق شديد، ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس"، اليتيمتين"، "زمن حاتم زهران"، و"الرقص مع الشيطان".
تحية كاريوكا:
برعت الفنانة القديرة تحية كاريوكا في تشخيص دور الأم بكل جدارة وبكل حنكة من أهم أعمالها مثل "خلي بالك من زوزو"، "للحب قصة أخيرة"، "الكرنك"،"شاطئ الحب" " أم العروسة".
هدى سلطان:
فيما جسدت الفنانة هدي سلطان في المرحلة الأخيرة من عملها دور الأم الذى أجادته بشكل كبير، ومن أشهر أعمالها "الليل وأخره، أرابيسك، الوتد، زيزينيا".
عبلة كامل
سلكت الفنانة عبلة كامل مسارًا مختلفًا في تجسيد دور الأم بشكل كوميدي عفوي خفيف الظل، ومن ابرز تلك الأعمال، اللمبي، كلم ماما، سيد العاطفي وعودة الندلة.