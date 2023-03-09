الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والدة شهيد: ابنى بشرنى بهدية عيد الأم فى المنام.. والنبوءة تحققت بتكريمى من الرئيس

جريدة الدستور

تحدثت والدة الشهيد الجندي أحمد سمير الشحات السيد أحمد، عن رؤيتها لنجلها في المنام وهو يبشرها بهدية عيد الأم ولكن ليست بيده، في إشارة منها إلى أن نبوءة نجلها تحققت اليوم بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشكرت والدة الشهيد أحمد سمير الشحات، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، جميع الأمهات والآباء والرئيس السيسي على التكريم اليوم.

وقالت إن نجلها جاء لها في رؤية وقال: "يا أمي هبعتلك هدية عيد الأم، وحاجة في التليفزيون أنا مفهمتهاش وقتها، ولما اتصلوا عليا عشان يبلغوني إن ليا تكريم في يوم الشهيد فهمت الرؤيا.. أنا النهارده بحيي كل أم شهيد وأقولها كل سنة وإنتي طيبة".

وتابعت أنها على يقين أن نجلها يراها اليوم، ولذلك قررت أن ترسل له رسالة، قالت فيها: "يا ابني يا حبيبي يا نور عيني هديتك وصلت وأحلى هدية قدمتهالي وعمر ما يتهدالي هدية زي دي شكرًا لسيادة الرئيس".

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر شهداء العمليات، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، من أبناء القوات المسلحة، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

والدة الشهيد الجندي أحمد سمير الشحات السيد أحمد الجندي أحمد سمير الشحات السيد أحمد أحمد سمير الشحات السيد أحمد عيد الأم فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة يوم الشهيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الأزمة الاقتصادية ليست المقياس الحقيقى للدولة المصرية.. إحنا بخير

الرئيس السيسى: هدفنا كان القضاء على الإرهاب فى سيناء مع تحقيق التنمية

«ماتوا عشان نعيش».. زوجات الشهداء: آلام الفقد تختلط بمشاعر الفخر

السيسى للمصريين: «لو حد شاف فيلم واحد عن الإرهاب فى سيناء مش هينام»

إنهاء إجراءات إخلاء سبيل نجل علي بدرخان من قسم شرطة المطرية

الرئيس السيسى لأهالى الشهداء: «لن ننساكم وده أقل شىء ممكن نعمله علشانكم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس