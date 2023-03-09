والدة شهيد: ابنى بشرنى بهدية عيد الأم فى المنام.. والنبوءة تحققت بتكريمى من الرئيس

تحدثت والدة الشهيد الجندي أحمد سمير الشحات السيد أحمد، عن رؤيتها لنجلها في المنام وهو يبشرها بهدية عيد الأم ولكن ليست بيده، في إشارة منها إلى أن نبوءة نجلها تحققت اليوم بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشكرت والدة الشهيد أحمد سمير الشحات، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، جميع الأمهات والآباء والرئيس السيسي على التكريم اليوم.

وقالت إن نجلها جاء لها في رؤية وقال: "يا أمي هبعتلك هدية عيد الأم، وحاجة في التليفزيون أنا مفهمتهاش وقتها، ولما اتصلوا عليا عشان يبلغوني إن ليا تكريم في يوم الشهيد فهمت الرؤيا.. أنا النهارده بحيي كل أم شهيد وأقولها كل سنة وإنتي طيبة".

وتابعت أنها على يقين أن نجلها يراها اليوم، ولذلك قررت أن ترسل له رسالة، قالت فيها: "يا ابني يا حبيبي يا نور عيني هديتك وصلت وأحلى هدية قدمتهالي وعمر ما يتهدالي هدية زي دي شكرًا لسيادة الرئيس".

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر شهداء العمليات، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، من أبناء القوات المسلحة، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.