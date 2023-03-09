مي سليم تطرح أحدث أغنياتها «يا بنتي» احتفالًا بعيد الأم.. الأحد المقبل

تستعد الفنانة مي سليم، لطرح أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم «يا بنتي» يوم الأحد المقبل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.

ومن المقرر طرح الأغنية على موقع تداول الفيديوهات الشهير يوتيوب بالإضافة إلى باقي المنصات الغنائية المختلفة، وتدور فكرة الأغنية حول غناء الأم لابنتها يوم حفل زفافها.

وتتعاون مي سليم في الأغنية مع الشاعر محمود عبدالله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ومن إنتاج ألاء لاشين وتعتبر التعاون الثاني مع الاء لاشين بعد نجاح «إحنا كبنات»، التي طرحتها مؤخرًا، وكانت من كلمات محمد مصطفى ملك، لحن محمود أنور، توزيع محمد مجدي.