الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مي سليم تطرح أحدث أغنياتها «يا بنتي» احتفالًا بعيد الأم.. الأحد المقبل

مي سليم
مي سليم

تستعد الفنانة مي سليم، لطرح أحدث أغنياتها والتى تحمل اسم «يا بنتي» يوم الأحد المقبل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.

ومن المقرر طرح الأغنية على موقع تداول الفيديوهات الشهير يوتيوب بالإضافة إلى باقي المنصات الغنائية المختلفة، وتدور فكرة الأغنية حول غناء الأم لابنتها يوم حفل زفافها.

وتتعاون مي سليم في الأغنية مع الشاعر محمود عبدالله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ومن إنتاج ألاء لاشين وتعتبر التعاون الثاني مع الاء لاشين بعد نجاح «إحنا كبنات»، التي طرحتها مؤخرًا، وكانت من كلمات محمد مصطفى ملك، لحن محمود أنور، توزيع محمد مجدي.

 

 

الفنانة مي سليم أغنية مي سليم احتفالات عيد الأم الأحد المقبل فيلم التاروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

معادلة الأمن والتنمية.. أكثر من 462 مشروعًا تنمويًا قي سيناء بعد القضاء على الإرهاب

الرئيس السيسى يبحث مع الرئيس الروسى بوتين آخر المستجدات الإقليمية والدولية

السيسي وبوتين يتشاوران حول سبل التغلب على الأزمات العالمية لاسيما فى مجال الغذاء

مايا مرسى تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بملف المرأة

نائب رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد دستور الأدوية الأمريكى

عضو «التحالف الوطني»: توزيع بطاطين ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للمرأة و«كسر التحيز»

محمد عبد العزيز

مديرية للزراعة فى القاهرة!!!

خالد حريب

هانى شنودة.. وتكريم صادف أهله

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى