سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية أصبح محور اهتمام الملايين من المصريين الراغبين في أداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان المبارك أو الحج خلال موسم 1444/2023، وذلك عقب إعلان شركات السياحة الدينية الأسعار لهذا العام خلال الأيام الماضية وتكلفة رحلات الحج كاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري

يرغب المعتمرون و الحجاج المصريون في معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية لحساب تكلفة رحلة العمرة والحج خلال الموسم الحالي 2023/1444، عقب ارتفاع أسعار صرف العملة السعودية داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة وهي كالتالي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

بلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.21 جنيه للبيع.

وصل سعر تداول الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.21 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بنحو 8.19 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

استقر في البنك التجاري الدولي CIB عند 8.18 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر صرف الريال السعودي نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل الريال السعودي في عمليات الشراء نحو 8.13 جنيه وفي عمليات البيع نحو 8.24 جنيه.

في بنك الإسكندرية وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 8.18 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 8.16 جنيه للشراء و 8.28 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الريال السعودي نحو 7.96 جنيه للشراء و 8.28 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال السعودي نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

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