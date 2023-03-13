الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في محلات الصاغة المصرية والأسواق المحلية بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الأوقية في الأسواق العالمية بنسبة 0.7%، وذلك بسبب مخاوف من تداعيات إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي، مما جعل الذهب هو الملاذ الآمن الراغبين في استثمار مدخراتهم في ظل الحالة الضبابية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في محلات الصاغة

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في محلات الصاغة موجة من ارتفاع أسعار كافة الأعيرة الذهبية المختلفة في الأسواق المصرية بنسبة تجاوزت الـ 140 جنيه في الجرام الواحد وسط مخاوف من زيادة أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة بسبب التضخم والركود في الاقتصاد العالمي والمصري بشكل عام.

وافتتح جرام الذهب من عيار 21 تعاملاته خلال الأسبوع الحالي عند مستوى 1830 جنيهًا، فيما انتهى عند مستوى 1865 جنيهًا بارتفاع بلغ قيمته 35 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 1855 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1868 جنيهًا.

الأسعار بالتفصيل من داخل محلات الصاغة المصرية

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2131.5 جنيه.
الشراء 2120 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 1953.75 جنيه.
الشراء 1943.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

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سعر اليورو لحظة بلحظة أمام الجنيه اليوم الأحد 12-3-2023

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سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-3-2023

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 1865 جنيهًا.
الشراء 1855 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1598.5 جنيه.
الشراء 1590 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1243.25 جنيه.
الشراء 1236.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

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سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-3-2023 خلال التعاملات المسائية


سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1065 جنيهًا.
الشراء 1060 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 799.25 جنيه.
الشراء 795 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 14920 جنيهًا.
الشراء 16225 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1869$.
الشراء 1867$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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