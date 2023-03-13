سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 13 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

يقدم الدستور سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية، والتي تحدث بشكل دائم وفقا لحالة العرض والطلب على العملات الأجنبية في الأسواق المصرية وحاجة الشركات لشراء مدخلات الإنتاج من الخارج.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية، من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع الدستور للقراء يوميا، حيث تحصد أسعار الصرف داخل البنوك المصرية نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية والتي يتم تحديثها من خلال لوحة التعاملات المالية داخل السوق المصرفي المصري وهى كما يلي:

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بلغ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.



وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر صرف الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في بنك المشرق سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في بنك التعمير والإسكان وصلت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية يمكن تداول الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في بنك بلوم مصر بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في المصرف العربي الدولي استقر الدولار الأمريكي عند 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.



في بنك كريدي أجريكول قدر الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في بنك أبوظبي التجاري وصل سعر تداول العملة الأمريكية إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



في بنك سايب سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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