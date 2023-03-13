الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 13 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

يقدم الدستور سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية، والتي تحدث بشكل دائم وفقا لحالة العرض والطلب على العملات الأجنبية في الأسواق المصرية وحاجة الشركات لشراء مدخلات الإنتاج من الخارج.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البنوك المصرية، من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع الدستور للقراء يوميا، حيث تحصد أسعار الصرف داخل البنوك المصرية نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية والتي يتم تحديثها من خلال لوحة التعاملات المالية داخل السوق المصرفي المصري وهى كما يلي:

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 

بلغ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.


وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12-3-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو لحظة بلحظة أمام الجنيه اليوم الأحد 12-3-2023

 

في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر صرف الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في بنك المشرق سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في بنك التعمير والإسكان وصلت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية يمكن تداول الدولار الأمريكي بنحو  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في بنك بلوم مصر بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

txt

سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

txt

ارتفاع أسعار البترول 1% وخام برنت يسجل 82.78

في المصرف العربي الدولي استقر الدولار الأمريكي عند 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.


في بنك كريدي أجريكول قدر الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في بنك أبوظبي التجاري وصل سعر تداول العملة الأمريكية إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


في بنك سايب سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

اقرأ المزيد

هدايا عيد الأم في رمضان 2023

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار اسعار الصرف البنوك المصرية الدولار الامريكي سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

الجارديان: بريطانيا تتحرك لحماية شركات التكنولوجيا من آثار انهيار بنك سيليكون الأمريكى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13 مارس فى مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 مارس 2023

إسلام الكتاتنى: الإخوان يلعبون على الأزمة الاقتصادية بعد فشل محاولاتهم لتهييج الشعب

وزيرة الهجرة: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها والمجال أصبح مفتوحًا أمامها

نادين الراسى بإطلالة جذابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟