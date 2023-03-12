الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو لحظة بلحظة أمام الجنيه اليوم الأحد 12-3-2023

اليورو
اليورو

ننشر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث متوسط الصرف سجل في البنك المركزي المصري لليورو نحو 32.58 جنيه للشراء، و32.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 11-3-2023 في منتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الأحد لحظة بلحظة

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 12 مارس 2023، بلغ نحو 32.58 جنيه للشراء و32.68 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية، ليسجل استقرارًا أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار الفترة الماضية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 12 مارس 2023، تذبذب في منتصف التعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.51 جنيه للشراء، و33.00 جنيه للبيع، كما انخفض في بنك مصر ليسجل 32.51 جنيه للشراء، و33.00 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 12 مارس 2023، استقرارًا في منتصف التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

 

-32.51 جنيه للشراء

-32.75 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

-32.54 جنيه للشراء

-33.64 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الاحد الموافق 12 مارس 2023 في منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.49 جنيه للشراء، و32.64 جنيه للبيع.

ويعد سعر اليورو مؤخرًا سجل حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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