السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 11-3-2023 في منتصف التعاملات

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 11 مارس 2023، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.58 جنيه للشراء، و32.68 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 11 مارس 2023، بلغ نحو 32.58 جنيه للشراء و32.68 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية، ليسجل استقرارًا أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار الفترة الماضية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 1 مارس 2023، تذبذب في منتصف التعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.51 جنيه للشراء، و33.00 جنيه للبيع، كما انخفض في بنك مصر ليسجل 32.51 جنيه للشراء، و33.00 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 11 مارس 2023، استقرارًا في منتصف التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.51 جنيه للشراء

-32.75 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.54 جنيه للشراء

-33.64 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة السبت الموافق 11 مارس 2023 في منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.49 جنيه للشراء، و32.64 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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