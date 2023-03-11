السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس  2023

العملات العربية
العملات العربية

يبحث كثير من المواطنين ورجال الاقتصاد على محرك البحث العالمي "جوجل" عن اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس  2023، لمعرفة سعر صرفها مقابل الجنيه وخاصة العمالة بالدول العربية.

وفي هذا التقرير يرصد "الدستور" التفاصيل الكاملة والمعلومات عن اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس  2023 بشركات الصرافة وبالبنوك.

اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس  2023

وشهدت اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس  2023 رواجا كبير واهتماما من المتعاملين خلال هذه الأيام خاصة مع اقتراب عمرة شهر رمضان المبارك وحاجة البعض لتدبير بعض العملات العربية وخاصة الريال السعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 

بداية استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 مارس 2023 في البنوك وشركات الصرافة بالسوق المصري ، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي  المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 جنيها للبيع.

في حين سجل سعر الريال السعودي في بنكي الاهلي المصري ومصر، نحو 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيها للبيع كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.17 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع وسعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.22 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه  اليوم السبت 11 مارس 2023، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع ، في حين سجل  سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع وسجل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري الجنيه  اليوم السبت 11 مارس  2023، في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، حيث سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري نحو 96.74 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 10-3-2023

في حين سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 96.77 جنيه للشراء، و100.43 للبيع كما سجل البنك الأهلي الكويتي نحو 97.82 جنيه للشراء، و100.76 للبيع  ، وسجل سعره في المصرف العربي الدولي نحو 100.26 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

استقر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري الجنيه اليوم السبت 11 مارس  2023، في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، حيث سجل سعر الريال القطرى في البنك المركزى المصرى نحو8.43 جنيه للشراء و8.50 جنيه للبيع ، كما سجل الريال القطرى في البنك الأهلي المصري نحو 7.88 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

في حين ، سجل سعر الريال القطرى فى بنك مصر نحو8.31 جنيه للشراء ونحو 8.47 جنيه للبيع وسجل سعر الريال القطرى في بنك الإسكندرية نحو 7.85 جنيه للشراء و8.50 جنيه للبيع ،وسجل فى بنك الإسكندرية نحو 7.85 جنيه للشراء و8.50 جنيه للبيع.

العملات العملات العربية أسعار العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي الريال القطري

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

مواعيد عمل السجل المدني 2023 في شهر رمضان

باتيلى: «5+5» ستتولى إجراء حوارات أمنية لتهيئة أجواء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا

السيطرة على حريق داخل محل أسماك بإمبابة

باتيلى: الحكومات الانتقالية تعرض الوضع الليبى للخطر.. وندعو لانتخابات فى يونيو

إخماد حريق أعلى سطح عقار بالعجوزة دون إصابات

حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بالجيزة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟