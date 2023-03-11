يبحث كثير من المواطنين ورجال الاقتصاد على محرك البحث العالمي "جوجل" عن اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس 2023، لمعرفة سعر صرفها مقابل الجنيه وخاصة العمالة بالدول العربية.

وفي هذا التقرير يرصد "الدستور" التفاصيل الكاملة والمعلومات عن اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس 2023 بشركات الصرافة وبالبنوك.

اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس 2023

وشهدت اسعار العملات العربية اليوم السبت 11 مارس 2023 رواجا كبير واهتماما من المتعاملين خلال هذه الأيام خاصة مع اقتراب عمرة شهر رمضان المبارك وحاجة البعض لتدبير بعض العملات العربية وخاصة الريال السعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

بداية استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 مارس 2023 في البنوك وشركات الصرافة بالسوق المصري ، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 جنيها للبيع.

في حين سجل سعر الريال السعودي في بنكي الاهلي المصري ومصر، نحو 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيها للبيع كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.17 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع وسعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.22 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 11 مارس 2023، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع ، في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع وسجل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري الجنيه اليوم السبت 11 مارس 2023، في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، حيث سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري نحو 96.74 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

في حين سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 96.77 جنيه للشراء، و100.43 للبيع كما سجل البنك الأهلي الكويتي نحو 97.82 جنيه للشراء، و100.76 للبيع ، وسجل سعره في المصرف العربي الدولي نحو 100.26 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

استقر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري الجنيه اليوم السبت 11 مارس 2023، في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، حيث سجل سعر الريال القطرى في البنك المركزى المصرى نحو8.43 جنيه للشراء و8.50 جنيه للبيع ، كما سجل الريال القطرى في البنك الأهلي المصري نحو 7.88 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

في حين ، سجل سعر الريال القطرى فى بنك مصر نحو8.31 جنيه للشراء ونحو 8.47 جنيه للبيع وسجل سعر الريال القطرى في بنك الإسكندرية نحو 7.85 جنيه للشراء و8.50 جنيه للبيع ،وسجل فى بنك الإسكندرية نحو 7.85 جنيه للشراء و8.50 جنيه للبيع.