الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 10-3-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند الارتفاعات التي سجلها خلال جلسة أمس الخميس، حيث بلغ سعر الدولار حسب البنك المركزي المصري ٣٠.٩٣ جنيه مصري، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية.

وتعرض “الدستو”ر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 10-3-2023.

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري: ​30.838 جنيه مصري للشراء، و30.9357 جنيه للبيع . 

  • الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء جنيه، و30.85 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في المصرف العربي: 30.83 جنيه شراء، و30.93 جنيه بيع.
  • الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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  • الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو​ 32.5803 جنيه مصري للشراء، و32.6867 جنيه للبيع. 

سعر جنيه إسترلينى​  36.6479 جنيه مصري للشراء، و36.7733 جنيه للبيع. 

سعر فرنك سويسرى​ 32.8623 جنيه مصري للشراء، و32.9805 جنيه للبيع. 

100 ين يابانى​ 22.6185 جنيه مصري للشراء، و 22.6918 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى​  8.2138 جنيه مصري للشراء، و8.2407 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى​ :    100.3025 جنيه للبيع، و100.6530 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتى​ : 8.3963 جنيه للشراء، و8.4236 جنيه للبيع. 

سعر اليوان الصينى​ :    4.4290 جنيه للشراء، و4.4440 جنيه للبيع. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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