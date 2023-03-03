تردد قناة سي بي سي سفرة على نايل سات محور اهتمام الكثيرين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبيل شهر رمضان المبارك 1444/2023 حيث تستعين بها ربات البيوت في إعداد بعض الأكلات الرمضانية خاصة في العزمات وإعداد الوجبات الشهية لأفراد الأسرة خلال الشهر الكريم.

تردد قناة سي بي سي سفرة على نايل سات

من أكثر القنوات مشاهدة خلال شهر رمضان المبارك القنوات الفضائية المخصصة للطبخ وعلى رأسهم قناة cbc سفرة والتي تضم مجموعة هائلة من الشيفات وتتمتع برامجهم بنسب مشاهدة عالية خلال العرض والإعادة حيث تشاهدها ربات البيوت والفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثا للاستعانة بالفقرات وبرامج الطبخ على إعداد الوجبات.

ويمكن ضبط إشارات بث القناة وفقا للإحداثيات التالية للاستمتاع بشاشة ذات جودة عالية للصوت والصورة وهي كما يلي: -

القناة cbc سفرة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

برامج قناة cbc سفرة 2023

تتميزة خريطة قناة cbc سفرة الفضائية بعرض مجموعة من برامج الطبخ والصحة والرشاقة والجمال لكافة ربات البيوت حيث تضم شاشة القناة شيفات وخبراء التجميل متميزين وهي كما يلي:-

موعد برنامج زي السكر الساعة 12:30 مساءا.

برنامج هى وبس الساعة 1:00 مساءا.

برنامج عمايل أيديا الساعة 2:00 مساءا.

برنامج بالصحة والراحة الساعة 2:30 مساءا.

برنامج شبكة وصنارة الساعة 3:00 مساءا.

برنامج على قد الإيد الساعة 4:30 مساءا.

برنامج سمدوتش وحاجة ساقعة الساعة 5:45 مساءا.

برنامج أميرة في المطبخ الساعة 7:00 مساءا.

برنامج زعفران وفانيلا الساعة 8:00 مساءا.

تعاد كافة البرامج السابقة في مواعيد بعد منتصف الليل ليتمكن من مشاهدتها الراغبين في المتابعة صباحا ومساءا.

موقع قناة cbc سفرة الإلكتروني

يمكن متابعة برامج الطبخ وإعداد الوصفات عبر تردد قناة سي بي سي سفرة على نايل سات أو من خلال الموقع الإلكتروني للقناة عبر هذا الرابط والذي سيتك إطلاقة خلال الشهر الجاري.

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